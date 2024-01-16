Суд в Докшицах отправил двух местных жителей на общественные работы за «экстремистские» репосты

Суд в Докшицах назначил двум местным жителям по 40 часов общественных работ по статье о распространении экстремистских материалов (19.11 КоАП). Постановления в банке данных судебных решений заметил телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

По информации канала, речь о Сергее Корепанове и Сергее Солянко. Обоих судили за репосты на личных страницах в «Одноклассниках» из групп, признанных «экстремистскими». У Солянко суд при этом постановил конфисковать мобильный телефон как «средство совершения административного правонарушения».