В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил об обязательной эвакуации для жителей Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района.

Сейчас там находятся 3043 человека, 279 из которых — дети. Решение об эвакуации принято «в связи с безопасностью».

Уехавших из дома людей украинские власти обещают обеспечить жильем и поддержкой международных гуманитарных организаций.

Утром Синегубов рассказал, что за сутки российские войска обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области. В селе Веселое повреждено здание школы, разрушен местный клуб. В Волчанске из-за ударов повреждено здание компании телекоммуникационных услуг.