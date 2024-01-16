Певица Мерием Герасименко покинула Беларусь

Певица Мерием Герасименко эвакуирована из Беларуси и находится в безопасности, об этом написал в фейсбуке глава фонда BYSOL Андрей Стрижак.

«Гэта была вельмі працяглая па часе, цікавая і няпростая аперацыя і я рады што паспяховая», — написал он.

Об эвакуации в инстаграме высказалась и сама певица.

«Сейчас я абсолютно счастлива, а счастлива, потому что полностью свободна и продолжаю свой яркий путь», — написала она.

В январе прошлого года суд приговорил певицу к трем годам домашней химии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

В августе 2022 года Герасименко выступала рядом с минским баром «Банки-Бутылки». Одной из исполненных ей песен была «Обійми» украинской группы «Океан Ельзи».



Через несколько дней провластный телеграм-канал «Белорусский силовик» опубликовал пост, в котором утверждалось, что часть дохода, который получала Герасименко, она «направляла на нужды ВСУ. Кроме того, по утверждению канала, певица «принимала участие в массовых беспорядках».