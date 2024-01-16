На свободу вышел осужденный на 3 года воспитательной колонии Денис Хозей

30 декабря на свободу вышел осужденный на 3 года воспитательной колонии за участие в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК) Денис Хозей, пишет «Вясна Брэст».

Его арестовали весной 2021 года, когда парню еще не было 18 лет. До суда подросток находился на свободе под наблюдением.

По версии обвинения, Хозей участвовал в протесте 10 августа 2020 года в Бресте. Вместе с парнем судили еще восемь человек. Молодые люди, как утверждает следствие, нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами: досками, палками, урнами для мусора и т.д.

Потерпевшими по делу признали 29 человек, из них семеро присутствовали в зале, а остальные находились в отдельной комнате и отвечали на вопросы измененными голосами.