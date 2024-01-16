Силовики задержали жителя Барановичей из‑за комментариев в чатах; ранее его судили за сообщение под постом

Силовики задержали жителя Барановичей Виталия Коршуна из-за комментариев в чатах. Видео с ним опубликовал провластный телеграм-канал «ПЕРВЫЙ РУБЕЖ». В сентябре 2021 года суд уже отправлял Виталия под арест на два месяца из-за сообщения под постом про военного.

На видео силовиков Виталий Коршун говорит, что «призывал совершать насилие над сотрудниками ОМОНа, просто на эмоциях». Перед камерой он стоит в наручниках.

По какой именно статье задержан житель Барановичей и что с ним сейчас — не известно. Авторы близкого к силовикам канала пишут, что «за призывы террористического характера он может провести за решеткой до 12 лет лишения свободы».

В 2021 году Виталия Коршуна судили по статье о вмешательстве в деятельность сотрудника органов внутренних дел (статья 365 УК). Тогда он, по версии обвинения, написал в телеграм-чате «Боровки 97%» под фото военнослужащего Сергея Балабановича комментарий: «А кто это? ОМОН? Тогда предлагаю сжечь его квартиру, скажите адрес».