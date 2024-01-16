Книга Саши Филиппенко «Кремулятор» признана «Лучшим европейским романом» 2023 года

Беларуский писатель Саша Филипенко стал лауреатом французской премии, основанной журналом Transfuge, об этом пишет livreshebdo.fr.

На церемонии в Париже роман Филипенко «Кремулятор» был признан «Лучшим европейским романом» 2023 года.

Премия Transfuge вручается в номинациях «Лучший европейский роман», «Лучший французский роман», «Лучший дебют», «Лучшее эссе», «Лучшая книга о кино», «Лучшая книга о театре».

«Кремулятор» — роман Саши Филипенко, вышедший в 2022 году, в его основе — материалы следственного дела первого директора Московского крематория Петра Нестеренко, который работал на территории Донского кладбища в годы советских репрессий.