Главного инженера «Милкавиты» будут судить по статье о финансировании «экстремизма»

Александра Стругальского, главного инженера гомельского предприятия «Милкавита», будут судить по статье о финансировании «экстремистского формирования» (статья 361-2 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Дело бывшего главного инженера в Гомельском областном суде 25 января начнет рассматривать судья Сергей Багинский.

Александр Стругальский был задержан сотрудниками ГУБОПиК в октябре 2022 года. Тогда провластные каналы писали о том, что Стругальский «пробовал сорвать проведение республиканского референдума» и отправлял деньги в фонд солидарности BYSOL.

Александру Стругальскому 46 лет, на «Милкавите» он работал с 2019 года.