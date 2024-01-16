Государство национализировало частную электроподстанцию с британским капиталом

Государство национализировало электроподстанцию «Речица», которая принадлежала частной фирме с британским капиталом «Солар Лэнд». Информацию об этом на сайте Верховного суда заметило издание «Зеркало».

15 января в Экономическом суде Могилевской области рассмотрели дело против частной компании «Солар Лэнд», которая является заказчиком фотоэлектростанции в Чериковском районе. Истцом выступило Министерство энергетики, дело касалось признания права собственности. В итоге суд решил признать за государством право собственности на капитальные строения, которые ранее принадлежали «Солар Лэнд».

У компании также отобрали линии электропередачи и опоры высоковольтных линий электропередачи. Скорее всего, это связано с долгами.

Кроме того, во время рассмотрения дела в суде, госрегистрация и право собственности «Солар Лэнд» на строение электроподстанции были признаны недействительными. Суд постановил также взыскать с организации 413,6 тысячи рублей госпошлины

Ранее с фирмы пытались взыскать более 15 млн рублей. Такую сумму государство сначала заплатило за электроэнергию, однако потом было решено, что поставки были выполнены с нарушениями.

Как пишет «Зеркало», с 2022 года компания поставляла государству электроэнергию. По закону электроэнергия, произведенная из возобновляемых источников энергии, должна была быть оплачена фирме по повышенному тарифу. Таким образом организация и получила от государства указанную сумму. После же законодательство изменили, повышенный тариф был отменен. Власти потребовали у частной организации 15,8 млн рублей вернуть. Длительные судебные разбирательства, в том числе, стали одной из причин банкротства фирмы.



Решение Экономического суда Могилевской области еще может быть обжаловано.

Как пишет «Зеркало», компания «Солар Лэнд» уже подавала на банкротство, но Экономический суд Минска в мае 2023 года вернул заявление. Эта компания ранее попала под контрсанкции Минска, владельцам фирм из черного списка запретили распоряжаться акциями.