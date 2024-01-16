Три европейских визовых центра снизили сервисный сбор для беларусов

Три европейских визовых центра снизили размер сервисного сбора для беларусов, информацию об изменениях собрал телегам-канал о путешествиях «Собирай рюкзак».
- Визовый центр Венгрии снизил сервисный сбор с 21 до 18 евро.
- Визовый центр Литвы снизил сервисный сбор с 19,9 до 15,9 евро. Документы на визу могу подать только некоторые категории заявителей.
- Визовый центр Норвегии снизил сервисный сбор с 80 до 75 евро. Кроме того, его объединили с логистическим сбором за доставку документов в Лондон и обратно.
Как пишут авторы канала, визовый центр Польши поднял цены, однако подорожание коснулось только дополнительных услуг, таких как смс-оповещение, курьерская доставка документов, фото.