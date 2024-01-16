Для школьников создают факультатив по военному переводу

В школах для учащихся 10-11 классов организовывают факультатив по английскому языку «Военный перевод». Постановление об этом появилось на Национальном правовом портале.

Подростков планируют обучить «структуре Вооруженных сил США и Великобритании». Школьников хотят научить понимать тексты военной тематики и проводить двусторонний перевод беседы или допроса военнопленного.

В предметно-тематическом содержании занятий указывают восемь позиций об армии США: структура национальной безопасности, рода войск и службы армии, мотопехота, бронетанковые войска, артиллерия, военно-воздушные силы, военно-морские силы, Североатлантический блок.