Фотографа Александра Васюковича будут судить по статье о грубом нарушении порядка

Минского фотографа-фрилансера Александра Васюковича будут судить по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), рассмотрение его дела начнется 18 января, пишет правозащитный центр «Вясна».

Дело Александра Васюковича в суде Фрунзенского района Минска будет рассматривать судья Юлия Крепская.

Александр Васюкович — известный фотограф, получил множество профессиональных наград за свою работу.

По предварительной информации правозащитников, Васюкович содержится в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске.

В сентябре 2020 года силовики уже задерживали фотографа, тогда его осудили на 11 суток ареста по статье о несанкционированном пикетировании (статья 24.23 КоАП).