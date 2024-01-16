За пост со ссылкой на «Зеркало» суд Шумилинского района оштрафовал местного жителя на 555 рублей
За пост со ссылкой на «Зеркало» суд Шумилинского района оштрафовал местного жителя на 555 рублей
16 января 2024, 14:47
 
 
 
 
 

Суд Шумилинского района оштрафовал местного жителя и католического верующего Артема Кабылкова на 555 рублей по статье о распространении «экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП), пишет «Віцебская Вясна».

Причиной стал его пост во «Вконтакте» со ссылкой на материал «Зеркала» и публикация с водяным знаком ТUT.by. На суде мужчина сказал, что о списке «экстремистских материалов» знал, но «не придал этому значения».

29 декабря провластный телеграм-канал опубликовал видео о задержании Кабылкова. «Свои действия в сети интернет отказываюсь комментировать», — сказал он на камеру.

     