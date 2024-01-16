За пост со ссылкой на «Зеркало» суд Шумилинского района оштрафовал местного жителя на 555 рублей

Суд Шумилинского района оштрафовал местного жителя и католического верующего Артема Кабылкова на 555 рублей по статье о распространении «экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП), пишет «Віцебская Вясна».

Причиной стал его пост во «Вконтакте» со ссылкой на материал «Зеркала» и публикация с водяным знаком ТUT.by. На суде мужчина сказал, что о списке «экстремистских материалов» знал, но «не придал этому значения».

29 декабря провластный телеграм-канал опубликовал видео о задержании Кабылкова. «Свои действия в сети интернет отказываюсь комментировать», — сказал он на камеру.