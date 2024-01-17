Сайт ABW.by запустит новостную ленту; в ноябре проект объявлял о закрытии

Автомобильный сайт ABW.by объявил о запуске новостной ленты, в ноябре прошлого года команда писала о закрытии проекта.

В сообщении говорится, что у ABW.by новые учредители, но их имена не называются. Проект будет публиковать новости автомира, экспертные авторские материалы и актуальную юридическую информацию для автомобилистов.

— Мы останемся верны традициям ABW и, как прежде, будем держать высокую планку: наполнять полюбившиеся читателям рубрики, реализовывать новые информационные проекты, следить за новостями в мире автобизнеса и рассказывать о событиях мирового автопрома, — пишет команда.

8 ноября 2023 года команда сайта объявила о прекращении его работы. На следующий день сообщение о закрытии исчезло, ABW.by продолжил обновляться.

В конце октября силовики отчитались о задержании директора издания Виталия Полякова, которого приняли на работу несколькими месяцами ранее. В милицейском видео Поляков говорил, что участвовал в протестах. По информации правозащитной инициативы dissident.by, 8 января его судили по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). Решение суда неизвестно.

В январе прошлого года суд Фрунзенского района Минска осудил главную редакторку ABW.by Юлию Мудревскую на 1,5 года колонии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). В июне 2022 года телеграм-канал «Центр Э» сообщил о задержании троих сотрудников автомобильного сайта.

Проект начался в 1993 году с газеты «Автобизнес». Сайт ABW.by запустился в 2006 году.