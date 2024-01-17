Бельгийская полиция нашла в подвале украденную картину Шагала

Бельгийская полиция нашла украденные картины Марка Шагала и Пабло Пикассо в подвале в городе Антверпен, сообщило агентство Reuters. Внимание на публикацию обратила «Наша Ніва».

«Человек за молитвой» Шагала и «Голова» Пикассо находятся в хорошем состоянии. Картины были украдены у коллекционера в Тель-Авиве в 2010 году. Их стоимость составляет 900 тысяч долларов.

Марк Шагал — художник еврейского происхождения из Витебска, один из самых известных представителей авангарда XX века. Кроме графики и живописи занимался сценографией, писал стихи на идише.