Брестчанина судили за комментарий с «оскорблением женщин» под видео Академии МВД

12 и 15 января суд Московского района Бреста рассматривал дело против Александра Федорука, обвиняемого в оскорблении представителя власти (статья 369 УК). Об этом рассказывает правозащитный центр «Вясна».

Мужчина находится под стражей с 16 августа 2023 года. По версии обвинения, Федорук оставил комментарий под видео Академии МВД, которое опубликовал канал «Беларусь за МКАДом». В ролике преподавательницы и курсантки Академии читают стихотворение Екатерины Довлатовой «Мужчинам не просто».

В комментарии есть такие слова: «Мусорские подстилки читают стихи своим петухам, которые друг друга в рабочее время жарят». Обвинение признало комментарий оскорбительным для женщин. Две преподавательницы, которые снялись в ролике, запросили компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей.

Судьей по делу была Мария Олиферук. Прокурор запросил Федоруку два года «химии» и штраф в размере 2000 рублей. На данный момент решение суда правозащитникам неизвестно.