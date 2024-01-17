На пожаре в Мстиславском районе погибли четырехлетний ребенок и его отчим

16 января на пожаре в деревне Коробчино погибли 34-летний мужчина и его 4-летний пасынок, пишет СК.

Вечером мать ребенка ушла на работу, в доме оставался ее партнер с двумя детьми: 4-летним мальчиком и 10-летней девочкой. Мужчина около месяца не работал, присматривал за младшим ребенком, говорится в пресс-релизе.

Когда начался пожар, все спали. Девочка проснулась и попыталась вытащить брата из дома, но у нее не получилось. Она попросила помощи соседей, те не смогли зайти в дом и вызвали МЧС.

Мужчина и четырехлетний ребенок погибли. Девочка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.