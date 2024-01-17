Российские военные обстреляли Харьков и Одессу, есть пострадавшие

Вечером и ночью российские войска обстреляли Харьков ракетами, а Одессу дронами. Об этом рассказали местные власти.

По Харькову дважды ударили ракетами С-300, сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов. В результате атаки в Холодногорском районе города повреждены около 20 многоквартирных домов и помещение частного медучреждения, уничтожены 14 машин.

От обстрела пострадали 17 мирных жителей: 16 женщин в возрасте от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина. Трое получили помощь на месте, 13 человек госпитализированы.

Одессу атаковали ударными дронами, рассказал глава обладминистрации Олег Кипер. Пострадали три человека — мужчина и две женщины. Из поврежденного дома эвакуировали 130 человек.