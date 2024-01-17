Германия отказала в защите участнице протестов и ее семье, потому что в Беларуси «им ничего не угрожает»

Гомельчанке Оксане Лиходиевской, ее мужу и двоим детям отказали в защите в Германии, их историю рассказывает Deutsche Welle.

В 2020 году беларуска ходила на протесты и организовывала пикеты. Вместе с подругой она придумала куклу «Беларуский ждун», похожую на Александра Лукашенко. Оксану неоднократно задерживали, штрафовали и уволили с работы за политическую активность.

Домой у Лиходиевским с обыском пришел отдел по борьбе с наркотиками. У семьи изъяли технику, на следующий день Оксану отвезли на допрос.

В конце декабря гомельчанка уехала с детьми в уехала в Польшу. Там она попросила защиты, но польские власти отправили подавать документы в Германии, потому что в ЕС она въехала оттуда. Семья полгода жила в лагерях для беженцев — в это время к Оксане приехал муж, потом супруги получили право на работу.

Решение по защите Лиходиевские получили в ноябре 2023, им отказали во всех видах защиты. Решение расписано на 15 страницах, если описывать кратко — Оксане не поверили. В частности, сомнения вызвала история с обыском, рассказывают журналисты.

«Непонятно, почему сотрудники милиции, ОМОН и отдела по борьбе с наркотиками пришли к заявителю домой», — говорится в решении.

Немецкие власти считают, что в Беларуси Лиходиевским ничего не угрожает. Оксана с семьей должны были покинуть Германию в течение 30 суток, но подали апелляцию на решение.