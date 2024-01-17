Сыну писателя Сергея Антонова предъявили обвинения в оскорблении Александра Лукашенко

Артёму Антонову — сыну писателя Сергея Антонова — предъявили обвинение в оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК) , пишет Mayday.

По информации правозащитников, его задержали в Быхове в середине декабря 2023 года.

В декабре писатель провел двое суток в ИВС, после чего покинул Беларусь.

Сергей Антонов — журналист и писатель-фантаст, автор ряда книг серии «Вселенная Метро 2033», собственный корреспондент газеты «Частный детектив», член российского Союза писателей.

«Вселенная Метро 2033» — литературная серия, куда входят романы и рассказы разных авторов. Все они дополняют произведения российского писателя Дмитрия Глуховского «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035».