Студент 4 раза продал чужой билет на концерт Анны Асти; против парня завели уголовное дело

В Минске милиция задержала 18-летнего студента колледжа, который четыре раза продал чужой билет на концерт Анны Асти. Против него возбудили уголовное дело за мошенничество, пишет пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В ноутбуке друга парень увидел электронный билет на концерт Анны Асти, скопировал его, и опубликовал объявление о продаже билета на «Куфаре».

Студент продал билет минчанке за 140 рублей, отправил фото билета и перестал выходить на связь. Этот же билет он продал жителям Гродно и Минской области.