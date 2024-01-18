В Барановичах 17‑летнего студента арестовали в здании колледжа за распространение наркотиков

В Барановичском технологическом колледже Белкоопсоюза заключили под стражу 17-летнего студента аграрно-технического колледжа в Пружанах, сообщает пресс-служба прокуратуры Брестской области.

По информации ведомства, беларус в ноябре 2023 устроился «закладчиком» в один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. В начале января он купил более 10 грамм психотропа альфа-PVP.

При попытке сделать «закладки» в Барановичах парня задержали. На студента возбудили уголовное дело за приобретение и распространение наркотиков (часть 3 статьи 328 УК РБ).