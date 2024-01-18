Чехия отменила апостилирование документов для беларусов

Беларусам, живущим в Чехии по долгосрочной визе или имеющим вид на жительство, не нужно будет апостилировать документы, пишет Офис демократических сил Беларуси в Чехии.

«Мы радыя вам паведаміць, што чэшскі бок адрэагаваў на наш запыт, і патрабаванне апастылізацыі дакументаў з РБ было прыпынена для тых, хто знаходзіцца ў Чэхіі па чэшскай доўгатэрміновай візе альбо дазволе на доўгатэрміновае ці пастаяннае пражыванне», — говорится в сообщении.

Офис обращает внимание, что решение не касается тех, кто находится в Чехии по краткосрочных визах.

Апостилирование — легализация документа в стране пребывания.