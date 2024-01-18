В Витебске за распространение «экстремистских» материалов осудили художницу Наталью Демшову
В Витебске за распространение «экстремистских» материалов осудили художницу Наталью Демшову
18 января 2024, 15:34
 
 
 
 
 

Суд Железнодорожного района Витебска сегодня рассмотрел административное дело в отношении художницы Натальи Демшовой, фамилия женщины появилась в расписании судебных заседаний. На это обратил внимание телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

Художницу обвиняют в нарушении организации массового мероприятия (часть 1 статьи 24.23 КоАП) и распространении «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП).

Результаты суда неизвестны.

Наталья Демшова — художница, преподаватель детской художественной школы, менеджер совместных выставок художников Латвии в Беларуси.

     