В Витебске за распространение «экстремистских» материалов осудили художницу Наталью Демшову

Суд Железнодорожного района Витебска сегодня рассмотрел административное дело в отношении художницы Натальи Демшовой, фамилия женщины появилась в расписании судебных заседаний. На это обратил внимание телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».
Художницу обвиняют в нарушении организации массового мероприятия (часть 1 статьи 24.23 КоАП) и распространении «экстремистских» материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП).
Результаты суда неизвестны.
Наталья Демшова — художница, преподаватель детской художественной школы, менеджер совместных выставок художников Латвии в Беларуси.