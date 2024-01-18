Сайт «Брестской газеты» и телеграм‑канал BYSOL признали «экстремистскими»

15 января суд Ленинского района Бреста признал сайт «Брестской газеты» bgmedia.site «экстремистскими материалами».
Обновленный список «экстремистов» также пополнили:
- Телеграм-каналы и чаты «Смоленская Республика (Смаленская Рэспублiка)», «Дом Творцаў», «МЫ НЕ ХОЛОПЫ», «Чат канала Мировые Конфликты», «Partyzanka ИНФО», «BYSOL: выезд и эвакуация»
- Страницы в инстаграме «vote.belarus», «bsdpbrest», «Новы канал»
- Страница в фейсбуке «Bulbamovie»
- Ютуб-каналы «Першы Рэгiён», «Пра Віцебск / Новости Витебска», «Маяк Беларускі \ Навіны рэгіёнаў», «НОВЫ»
- Страница в «Одноклассниках» «Belarusian truth»
- Страницы в тик-токе «History_bel_zxv», «Вольны рух», «Patryjot Biełarusi», «uabnovuslt»