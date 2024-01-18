КГБ внес в «террористический» список жителя Барановичей, которого осудили за сообщение в телеграм-чате

КГБ внес в террористический список жителя Барановичей Виталия Коршуна, которого осудили на 2 месяца ареста за вмешательство в деятельность сотрудника МВД (статья 365 УК), такая информация появилась в обновленном списке на сайте КГБ.

Коршуна осудили в 2021 году. Согласно обвинению, он написал комментарий в одном из телеграм-чатов под фотогррафией силовика: «А кто это? ОМОН? Тогда предлагаю сжечь его квартиру».

16 января появилась информация, что Коршуна снова задержали за комментарии в чатах.

Помимо Коршуна в «террористический» список добавили Александра Пелеша, Дмитрия Гута и Виктора Баркета.

Сейчас в «террористическом» списке 1163 человека, из них 404 — беларусы.