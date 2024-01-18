Суд приговорил авиаконструктора из Минска к 2,5 домашней химии за участие в протестах в 2020 году

Суд Ленинского района Минска приговорил местного жителя Владислава Лагойку к 2,5 годам домашней химии за грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает «Вясна».

Суд прошел 20 декабря, но результаты стали известны только сегодня. До суда Лагойка находился под стражей. На суде мужчина полностью признал свою вину.

Правозащитники пишут, что мужчину обвинили в участии в одном из столичных маршей 20 августа 2020 года, а также в выходе на проезжую часть. Его опознали по фотографии в интернете и данным, которые предоставил обвинению мобильный оператор.

Лагойка работал в одном из минских ОАО авиаконструктором.