Министерство юстиции лишило лицензии трех адвокатов

Квалификационная комиссия министерства юстиции провела очередную аттестацию адвокатов Минской городской коллегий адвокатов, в результате которой лицензий лишились несколько адвокатов, пишет пресс-служба ведомства.

Комиссия вынесла решение о возможности прекращения лицензий в отношении адвокатов Светланы Бириловой и Антона Новицкого. Такое решение принято из-за «недостаточной квалификации адвокатов, подтвержденной решением Квалификационной комиссии от 21 декабря 2023 года».

Адвокат Алексей Соколов лишился лицензии из-за «совершения проступка, не совместимого со званием адвоката».

Также в решении комиссии сказано о невозможности выполнения адвокатами Натальей Конодо и Игорем Рыжим своих профессиональных обязанностей «вследствие недостаточной квалификации».