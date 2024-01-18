Таможенника из Фаниполя приговорили к 2,5 годам домашней химии за участие в протестах 2020 года

Суд Ленинского района Минска приговорил жителя Фаниполя Виталия Пупина к 2,5 годам домашней химии за грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Суд прошел 21 декабря, но результаты стали известны только сегодня.

Пупина обвинили в участии в марше 6 сентября 2020 года. Его опознали по фотографиям в интернете и данным, которые предоставил мобильный оператор. Во время обыска дома у мужчины нашли футболку, в которой он был опознан на фотографии с акции протеста.

Мужчина на суде полностью признал вину.

В решении суда указано, что мужчина работает заведующим сектором таможенного декларирования в частной компании. Имеет несовершеннолетнюю дочь.