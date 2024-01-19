Литва, Латвия и Эстония договорились о строительстве линии обороны на границе с Беларусью и Россией

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии договорились о создании общей линии обороны на границе с Беларусью и Россией, сказано в сообщении эстонского ведомства.

Сделать это планируется «в ближайшие годы». Эстония собирается установить в приграничной зоне 600 бункеров, пишет ERR.

«Балтийская оборонительная зона — это тщательно продуманный проект, необходимость которого вытекает из ситуации с безопасностью. Война России в Украине показала, что, помимо техники, боеприпасов и живой силы, нам нужны также объекты физической обороны на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Предварительную стоимость сооружений оценивают в 60 миллионов евро. Ранее о создании балтийской оборонительной зоны говорили на саммите НАТО в 2022 году.