Айтишник из Гродно за донат в 1,78 евро «добровольно» перевел детскому центру тысячу долларов

Близкий к силовикам канал «Пуль Гродно» опубликовал видео с тремя жителями Гродно. На видео они говорят, что ранее донатили телеграм-каналу NEXTA и фонду BYSOL, а теперь «добровольно» в качестве компенсации переводят деньги в «детский фонд».

Один из жителей Гродно говорит на видео, что через платежную систему PayPal перевел каналу NEXTA 1,78 евро. В качестве «компенсации» в «детский фонд» он отправил 1000 долларов.

Второй гродненец также говорит на видео, что донатил через PayPal каналу NEXTA (сумма не уточняется), а потом перевел «на благотворительные цели» пять тысяч долларов.

Третий гродненец говорит, что перевел 35 долларов фонду BYSOL, и теперь «обязуется» «за свою провинность перевести деньги в фонд помощи больным детям, в размере пяти тысяч долларов».

Авторы канала не уточняют, какие именно благотворительные или детские учреждения получили указанные суммы. Они также утверждают, что гродненцы сами пришли в милицию, а потом добровольно перевели деньги.