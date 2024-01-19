Умер один из лидеров Свободного профсоюза металлистов Александр Евдокимчик

Умер активист и один из лидеров Свободного профсоюза металлистов Александр Евдокимчик, сообщает портал salidarnast.info.

Ему было 68 лет. Смерть наступила после продолжительной болезни, уточняют авторы портала.

В апреле 2022 года, после обысков в профсоюзе, Евдокимчика задержали и доставили в СИЗО КГБ. На следующий день активиста арестовали на 15 суток по статье о неподчинении сотрудникам милиции (статья 24.3 КоАП).

«Гэтыя цяжкія перыяды, поўныя стрэсу і допытаў, пакінулі негатыўны адбітак на здароўе прафсаюзнага дзеяча», — пишет salidarnast.info