Украинские власти передали на нужды ВСУ 26 тысяч тонн беларуского металла

Украинское государственное бюро расследований передало на нужды ВСУ 26 тысяч тонн металлической продукции, которая принадлежала беларуской компании. Об этом сообщили в пресс-службе бюро.

О какой именно компании идет речь, не уточняется. На территории одесского порта нашли арматуру, трубы и стальные заготовки. «Имущество страны-агрессора могло уже два года служить нашей армии, если бы таможня не "потеряла" его несмотря на закон», — сказано в сообщении украинского ГБР.

Стоимость металла оценивают в 61 миллион долларов. На нужды ВСУ отправили 412 вагонов продукции.