МВД: Беларусь в 2021‑2022 годах из Беларуси уехало более 200 тысяч человек

За 2021 и 2022 года из Беларуси уехало более 200 тысяч человек, такую цифру в эфире ОНТ озвучил Начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун.

«За 2021 и 2022 годы покинуло территорию Беларуси более 200 тысяч граждан. Это различные причины: или вид на жительство, или релокация айтишников и членов их семей и так далее. Конечно, много. Потому что это трудоспособное население. ...Мы знаем каждого. Но, допустим, говорить, что это был выезд по политическим или не политическим мотивам, не всегда корректно», — сказал Алексей Бегун.

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Начальник департамента заявил, что все уехавшие беларусы могут вернуться, а те «кто совершил преступление, могут обратиться в специальную комиссию».

При этом на сайте «Комиссии по возвращению», о которой говорит Бегун, указано, что последний срок подачи заявлений в нее 31 декабря 2023 года.

По данным правозащитников, в 2023 году при возращении в Беларусь после проверок на границе были задержаны как минимум 207 человек.