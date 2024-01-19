Стали известны имена еще трех погибших уроженцев Беларуси, воевавших на стороне России против Украины. Обновление на сайте украинского проекта «Потерь нет» заметило «Радыё Свабода».

На сайте проекта появились имена Вячеслава Монича, Павла Макарова и Владислава Чернова.

Вячеслав Монич родился в 1974 году в Пинске. Служил в одном из управлений ФСБ России. Погиб 25 марта 2022 года, обстоятельства смерти не сообщаются.

Павел Макаров родился в 1987 году в Минске, вместе с родителями в детстве переехал в Костромскую область России. Служил по контракту в воздушно-десантных войсках России. Воевал в составе роты парашютно-десантного полка, погиб 19 марта 2022 года, похоронен в Костроме.

Владислав Чернов родился в Могилевской области в 1997 году. Семья переехала в Россию, когда ему было два года. Служил по контракту в российской Нацгвардии в звании младшего сержанта. Погиб 28 марта 2022 года. Похоронен в Тамбовской области.

Ранее сообщалось о 16 беларусах, погибших на войне во время службы в составе российской армии, «ЧВК Вагнер», и военизированных формированиях самопровозглашенных ЛНР и ДНР.