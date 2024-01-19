Главного специалиста Нацбанка будут судить по статье о финансировании «экстремистского формирования»

Главного специалиста управления наличного денежного обращения Нацбанка Александра Терещенко будут судить по статье о финансировании «экстремистского формирования» (статья 361-2 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Дело Терещенко в Минском городском суде 29 января начнет рассматривать судья Сергей Кацер.

Как пишут правозащитники, силовики сняли видео с бывшим главным специалистом. Позже оно было показано в программе сотрудника СТВ Григория Азаренка. В видео Александр Терещенко говорит, что участвовал в акциях протеста в Минске, репостил на своей странице в фейсбуке информацию про президентские выборы 2020 года и ситуацию с коронавирусом в стране. В ролике Александра Терещенко называют также «офицером» и «руководителем КГБ Борисовского района».