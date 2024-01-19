На избирательных участках к единому дню голосования установят «тревожные кнопки» и видеонаблюдение

Избирательные участки к единому дню голосования будут оборудованы кнопками тревожной сигнализации, об этом со ссылкой на министра МВД Ивана Кубракова пишет газета «На страже».

Кроме того, места, где будут располагаться участки для голосования, уже сейчас оборудуют системами видеонаблюдения.

«В Минске, например, будет выделено специальное помещение, где будут работать не менее 50 человек. Там будет аккумулироваться и контролироваться видеоинформация со всех участков и прилегающей местности», — сказал он.

По словам Ивана Кубракова, «в случае малейшего изменения обстановки» на помощь к милиционерам, дежурящим на участках, отправят «группы быстрого реагирования».

Единый день голосования в Беларуси назначен на 25 февраля 2024 года. В этот день пройдут выборы в депутаты Палаты представителей Национального собрания в местные советы депутатов.