МВД обещает «административку» беларусам, не сообщившим в МВД об иностранном паспорте, ВНЖ или карте поляка

В 2024 году МВД инициирует изменение законодательства для того, чтобы привлекать к административной ответственности беларусов, не сообщивших в милицию про свой иностранный ВНЖ или второе гражданство, об этом в эфире ОНТ рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

«В настоящее время это, конечно, не является правонарушением. Но законодатель тоже об этом задумался. И компетентные органы тоже об этом думают. Поэтому мы прорабатываем совместно с заинтересованными сторонами этот вопрос, чтобы все-таки внести ответственность. Потому что обязанность информирования есть. <﻿…﻿> В любом случае, век современных технологий, век тотального контроля в определенных точках за личностью — это достаточно легко выявляется», — сказал Бегун.

Беларусы должны сообщать об иностранных документах из-за изменений в закон о гражданстве, вступивших в силу 11 июля. Это предлагается делать добровольно в течение трех месяцев с даты получения документов. Пока закон не предусматривает ответственности за непредоставление такой информации. Речь идет о любых иностранных документах «предоставляющих право на льготы и другие преимущества».