Минкульт Словакии возобновил сотрудничество с Беларусью

Министерства культуры Словакии отменило приказ о запрете сотрудничества с Беларусью и Россией. Так решила глава министерства Мартина Шимковичова, пишет словацкое издание Pravda.

— В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, артисты и культура не должны за это расплачиваться, — передала Шимковичова через пресс-секретаря.

2 марта 2022 года из-за российского вторжения в Украину предыдущая министерка культуры Наталья Миланова выпустила приказ о прекращении «любого академического, культурного или иного сотрудничества с Российской Федерацией и Республикой Беларусь».

Приказ запрещал контакты с учреждениями Беларуси и России, а также организациями, имеющими финансовые связи с государственными или частными субъектами этих стран. Любое общение, «выходящее за рамки одноразового информирования о приостановке сотрудничества», считалось «грубым нарушением трудовой дисциплины».

Согласно новому приказу, запрет не действует с 15 января.