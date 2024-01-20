Осужденного активиста Змитра Дашкевича поместили в штрафной изолятор, он жалуется на «дикий холод». Об этом в фейсбуке написала жена активиста Наста Дашкевич.

— Кажа, што яму прыходзіцца па 8 разоў за ноч уставаць на зарадку, каб сугрэцца. А за гэта яму складаюць рапарты, што ён не ляжыць пасля адбоя. Я не магу зразумець, чаму проста зняволення не дастаткова? <...>

Я баюся за ягонае жыццё і ягонае здароўе. І адзінае аб чым малю, гэта для палёгкі для яго. Я хачу, каб тата маіх дзяцей павернуўся дахаты жывым і здаровым.

Недавно Змитра перевели в ИК-14 из Жодинского СИЗО. Он должен был выйти на свободу в июле 2023 году, но на него завели дело по статье о злостном неповиновение администрации исправительного учреждения (статья 411 УК) и в октябре приговорили к году колонии строгого режима.

«Асудзяць аднаго, а запужаюць дзясяткі іншых». Как в Беларуси наказывают за неповиновение в колонии и добавляют срок к приговору

В 2022 году домой к Дашкевичам пришли с обыском. Супругов обвинили в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за участие в акции 23 августа 2020 года. Суд приговорил Змитра к полутора годам колонии, Насту — к трем годам домашней химии.

Семья Дашкевичей воспитывает четверых детей.