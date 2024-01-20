В Вильнюсе беларусы обновили библиотеку, в которой больше века назад работал Янка Купала

В Вильнюсе открылась «Чытальня» — библиотечный проект, который профинансировала беларуская диаспора, пишет «Радыё Свабода».

Библиотеку при Центре беларуского сообщества и культуры, в которой больше века назад работал Янка Купала, обновили. Теперь у нее новое название — «Чытальня», свой сайт с электронным каталогом и возможностью заказа и бронирования, читательский клуб, новые книги классиков и современных авторов.

Обновления произошли в рамках проекта по самоуправлению на деньги, собранные беларуской диаспорой на платформе «Новая Беларусь». С налоговых отчислений беларусов в Польше и Литве удалось собрать 13 тысяч евро.

Впервые беларуская библиотека появилась в Вильнюсе в 1904 году, и называлась «Библиотека-читальня "Веды"». Какое-то время там работал Янка Купала.