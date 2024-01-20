Belpol опубликовал статистику по уголовным делам за 2023 год, на первом месте — кражи

Объединение экс-силовиков Belpol получило статистику по уголовным делам за 2023 год. Сегодня опубликована первая часть анализа, данные по политическим репрессиям будут опубликованы позже.

В прошлом году в Беларуси зарегистрировали 85734 преступления. В результате их совершения погибли 673 человека, еще 135 ранены.

Больше всего преступлений — 77% от общего числа — совершали в городах и городских поселках. Чаще всего уголовные дела заводили по статьям о краже — 20 708, хищении имущества путем модификации компьютерной информации — 12 171 и мошенничестве —11 715.

В 2023 году приостановили расследования по 39 410 уголовным делам, материальный ущерб по ним оценили в 310 млн. 964,6 тысяч рублей. Чаще всего приостанавливали дела по указанным выше статьям 205, 209 и 212 УК.

Кроме того, приостановлено 103 дела по статье об уклонении от уплаты налогов и 23 дела по статье о злоупотреблении властью. Эти дела нанесли самый крупный материальный ущерб — 101,5 млн. рублей (32,6% от общей суммы ущерба по приостановленным уголовным делам) и 58,5 млн. рублей (18,8% от общей суммы ущерба по приостановленным уголовным делам).

Что касается уголовных дел, производство по которым закончено — более половины преступлений совершили граждане, которые не работают и не учатся, около трети преступлений — ранее судимые, а также находившиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.