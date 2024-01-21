В результате обстрела рынка в Донецке погибли 25 человек, еще 20 получили ранения

В результате обстрела рынка в оккупированном Донецке погибли 25 человек, еще 20 получили ранения, сообщил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Мэр оккупированного города Алексей Кулемзин написал, что снаряды упали в оживленном месте, где расположены торговые ряды, магазины.

Оккупационные власти обвиняют в обстреле украинскую сторону. Пушилин заявил, что удар по кварталу был нанесен из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

Украинская сторона не комментирует инцидент.