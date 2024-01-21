Вышел артбук с историями из колонии осужденной на 5 лет Анастасии Кухты

Вышла книга осужденной на 5 лет колонии Анастасии Кухты, где собраны истории из жизни девушки в колонии и поддержки, которую она получает от мужа, сообщает «Анархический Чёрный Крест».

В книге собраны более 60 историй Кухты, которые стилизованы под фантики от популярной жвачки Love is… Авторы канала пишут, что все идеи иллюстраций историй осужденная отрисовала сама.

Артбук вышел на 2 языках: русском и английском. Для иностранцев авторы включили также короткие пояснения о ситуации девушки и условиях содержания в беларуских колониях.

Анастасию Кухта задержали 17 февраля 2022 года. Сначала ей присудили административный арест, но после перезадержали в рамках уголовного дела о грубом нарушении общественного порядка (статья 342 УК). Затем ей также предъявили обвинение в призыве к санкциям (часть 3 статьи 361 УК) и создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК).

11 ноября девушку признали виновной и осудили к пяти годам лишения свободы в колонии в условиях общего режима.

В декабре 2022 года КГБ включил заключенную в список «террористов», а в марте 2023 года МВД внесло в список «экстремистов». 31 мая 2023 года умерла мама Кухты, но девушку не пустили на ее похороны.