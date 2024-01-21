Суд на 15 суток арестовал жителя Новополоцка, который позвонил в 102 и сказал «Слава Украине»

Суд Новополоцка арестовал на 15 суток местного жителя, который позвонил на линию 102 и сказал «Слава Украине», говорится в судебном постановлении, на которое обратил внимание телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

Суд прошел 12 января, но результаты стали известны только сегодня.

Мужчину арестовали на 15 суток за нарушение порядка проведения массовых мероприятий (часть 1 статьи 24.23 КоАП).

Согласно постановлению, 22 декабря житель Новополоцка со своего мобильного телефона Redmi позвонил на линию 102 и произнес фразу «Слава Украине». Суд это воспринял, как «массовое мероприятие».

«В ходе телефонного разговора по линии 102 провел массовое мероприятие — пикетирование, публично выражая свои общественно политические, личные и иные интересы, путем произнесения фразы "Слава Украине!"», — говорится в решении суда.

Мужчину задержали 26 декабря и поместили в изолятор на сутки. 27 декабря его выпустили с повесткой в суд. На суде мужчина полностью признал вину.