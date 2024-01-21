Милиционеры стреляли в бобруйчанина, который ножом угрожал прохожим

Сотрудники милиции применили оружие по бобруйчанину, который ножом наносил повреждения автомобилям и угрожал прохожим, сообщила пресс-служба МВД.

В ведомстве сообщили, что в субботу вечером в милицию поступило сообщение, что в Бобруйске неизвестный ножом наносит повреждения припаркованным машинам и угрожает прохожим. Когда на место прибыл наряд милиции, то неизвестный пошел в их сторону.

Пресс-служба пишет, что сотрудники милиции потребовали мужчину бросить нож. Когда тот не послушал, то милиционеры сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем применили оружие по ногам мужчины. После ранения бобруйчанин попытался совершить суицид.

Задержанный с ранениями был доставлен в больницу.