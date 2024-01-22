Андрей Стрижак рассказал об атаке на сайт фонда BYSOL

Сайт фонда BYSOL подвергся кибератаке, сообщил руководитель фонда Андрей Стрижак.

«Сёння зраніцы мы перажылі самую моцную і прафесійную кібератаку. Спецыфіка атакі была ў тым, што яна праводзілася на высокім тэхнічным узроўні і новымі метадамі, з якімі мы раней не сутыкаліся», — рассказал Стрижак.

По его словам, атака была успешно отбита. Сайт, платежная система и система хранения персональных данных остается под защитой и в рабочем состоянии.

17 декабря о кибератаке рассказал сайт правозащитного проекта dissident.by.