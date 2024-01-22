В Полоцке за взятки арестовали главного инженера и бизнесмена; ущерб — 240 тысяч рублей

Милиционеры в Полоцке за взятку задержали 38-летнего главного инженера предприятия и заместителя гендиректора строительной фирмы, сообщает УВД Витебского облисполкома.

По информации ведомства, главный инженер сговорился с бизнесменом и подписывал акты выполненных работ по ремонту крыши. Крышу, соответственно, никто не ремонтировал. Оплата за ремонт поступала на счет, деньги обналичивались, часть их передавалась в качестве взятки. Ущерб составил 240 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовные дела за дачу и получение взятки (статья 430 и 431 УК), злоупотребление властью (статья 455 УК) и за мошенничество (статья 209 УК).