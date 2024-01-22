Мошенники в Бресте выманили у трех пенсионеров более 25 тысяч рублей

Мошенники в Бресте обманным путем выманили у трех пенсионеров более 25 тысяч рублей. Следственный комитет возбудил три уголовных дела, сообщает пресс-служба ведомства.

18 января кибермошенники позвонили пенсионерам и представились от имени родственников, попавших в ДТП. Они просили деньги, чтобы избежать уголовного дела и помочь пострадавшим.

92-летняя женщина передала курьеру более 10 тысяч рублей. В остальных случаях мошенники в качестве курьеров использовали «вслепую» таксистов. Они получили от 94-летнего мужчины 10 тысяч рублей и более 5 тысяч рублей от 75-летней женщины. Не найдя адресатов, таксисты вернули посылки пенсионерам.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (статья 209 УК).