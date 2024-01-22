Жене и дочке беларуского айтишника отказали в ПМЖ в Польше; он работал по гуманитарной визе

Жене и дочке беларуского айтишника Бориса Красько отказали в польском ПМЖ из-за того, что специалист работал по гуманитарной визе, пишет телеграм-канал Dzik Pic. У них есть 30 дней на подачу апелляции и выезд и страны.

Беларусы живут и работают в Польше с 2018 года. В 2020 году у них родилась дочь и они временно вернулись в Беларусь, чтобы сделать ей визу. На тот момент у супруги был ВНЖ, у Бориса и дочки — нет. В Беларуси они сделали гуманитарные визы.

По гуманитарной визе Борис работал в 2021 и 2022 году, после получил ВНЖ. В 2023 году жена айтишника подала себя и дочь на ПМЖ. Через полгода им отказали из-за недостаточной документации о праве на работу супруга. Беларусы подали апелляцию вместе со ссылкой на закон о возможности работы с гуманитарной визой. 8 января они получили отказ.

«Пока у нас есть 30 дней на подачу апелляции и одновременно 30 дней на выезд из страны. И даже в случае победы в суде процесс может занять 2 года, и ПМЖ будет выдано только после судебного решения», — рассказал беларус.

