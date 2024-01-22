На лечение трехлетней девочки из Лиды собрали почти 2 млн долларов

На лечение для трехлетней девочки из Лиды Риты Юшкевич собрали почти 2 млн долларов, написала мама в инстаграме.

У Риты — спинальная мышечная атрофия II типа. Для лечения этой болезни требуется один укол Zolgensma, который стоит почти 2 млн долларов.

Диагноз девочки поставили в конце декабря 2021 года. На укол Рите беларусы собрали 1 924 412 долларов.

«В жизни Риты будет только один день счастливее этого — когда она получит Золгенсма! А сегодня тот самый день, к которому мы шли 2 года! 21 января — этот день станет красным в нашем семейном календаре», — написала мама Риты.